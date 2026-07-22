Скелеты динозавров стали модными у миллиардеров

Скелеты динозавров недавно стали новым востребованным классом активов, которые сверхбогатые люди приобретают подобно спортивным клубам или яйцам Фаберже, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство отмечает, что некоторые состоятельные покупатели считают, что такие приобретения сочетают гламур и первобытную привлекательность. Так, заплативший за скелет тираннозавра Самсона за $600 тыс. миллиардер Дэн О'Дауд назвал свою покупку "самым впечатляющим трофеем, которым можно обладать".

Согласно материалу, ценность такого актива зависит от происхождения, подлинности (которую трудно определить), редкости динозавра и целостности останков.