МИД Турции осудил теракт в Кабуле
Турция осуждает кровавый теракт в Кабуле и выражает соболезнования Афганскому народу. Об этом говорится в сообщении и МИД Турции распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении МИД отмечается, что Турция, как и ранее, поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом.
Отметим, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.
Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.
По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.
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