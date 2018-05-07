В Бразилии упал вертолет с летевшей на свадьбу невестой - ВИДЕО

7 мая 2018 09:44

В бразильском штате Сан-Паулу рухнул вертолет, в котором невеста летела на свадьбу. Ей удалось выжить, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Момент крушения попал на видео. На кадрах видно, как вертолет, заходивший на посадку, развернулся в воздухе, а затем упал.

Невесте и пилоту удалось выбраться из вертолета самостоятельно, передает РИА Новости. Но три человека, сопровождавших невесту в полете, получили ранения. На место прибыли пожарные, которые помогли им выбраться из рухнувшего вертолета. Вскоре после этого он загорелся. К счастью, вертолет сумели быстро потушить.

Несмотря на этот инцидент, невеста была доставлена к жениху, и свадьбу решили не отменять.

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Нажмите на видео для просмотра:
Gəlini toy mərasiminə gətirən vertolyot qəzaya uğrayıb

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