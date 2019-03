Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Новом Орлеане, есть погибшие и пострадавшие, сообщает CNN.

Согласно информации, смертельные травмы получили два человека, еще трое пешеходов получили ранения различной степени тяжести. В правоохранительных органах сообщили, что 32-летний водитель скрылся с места ДТП, однако позже его задержали местные жители.

Пострадавших незамедлительно госпитализировали. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

#BREAKING: 2 killed after car runs over pedestrians in New Orleans; 1 arrested pic.twitter.com/6P3grh0kRr