Количество подтвержденных жертв циклона Идаи в южной части Африки превысило 700 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", сообщила в воскресенье BBC News.

Циклон затронул Мозамбик, Зимбабве и Малави. Власти Мозамбика сообщили о 417 жертвах. В Зимбабве погибли 259 человек, еще 56 - в Малави. Окончательное количество жертв можно будет подсчитать только после того, как отступят паводки, вызванные циклоном.

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В пятницу в Мозамбике зафиксировали случаи холеры и рост