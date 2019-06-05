Несколько сингапурских банков начали закрывать счета проживающих в стране иранцев без разъяснения причин. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на владельцев закрытых счетов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что были закрыты счета более десяти проживающих в Сингапуре иранцев, они были вынуждены открывать счета в других банках. По данным газеты, закрытие счетов может быть связано с введением новых санкций США против Ирана, а именно с рисками, связанными с их введением. Среди закрывших счета банк UOB и банк OCBC.

Представитель Валютного управления Сингапура заявил, что банки самостоятельно принимают решения об открытии и закрытии счетов, поскольку в дальнейшем они могут столкнуться с рисками, связанными с управлением этих счетов.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством - спонсором терроризма".



После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.



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