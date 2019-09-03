Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации представителя экстренных служб региона, пострадавших нет. Он уточнил, что воздушные суда зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.

Пассажиров выводят из самолетов.

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