https://news.day.az/world/1162582.html В Греции фрегат сел на мель в ходе учений
В Греции фрегат сел на мель в ходе учений
Фрегат "Элли" ВМС Греции в ходе крупнейших военных учений "Парменион" сел на мель. Об этом сообщает телеканал Skai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
ЧП произошло в 3 часа ночи по местному времени в районе Камариотисса острова Самотраки.
Телеканал называет происшествие невероятным.
Фрегат уже сняли с песчаной мели, он не получил повреждений, учения продолжаются, сообщает Skai.
По его информации, предполагалось отменить высадку десанта на Самотраки, но затем было решено учения продолжить в соответствии с планом.
Учения "Парменион" завершаются в пятницу.
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