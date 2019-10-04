Фрегат "Элли" ВМС Греции в ходе крупнейших военных учений "Парменион" сел на мель. Об этом сообщает телеканал Skai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в 3 часа ночи по местному времени в районе Камариотисса острова Самотраки.

Телеканал называет происшествие невероятным.

Фрегат уже сняли с песчаной мели, он не получил повреждений, учения продолжаются, сообщает Skai.

По его информации, предполагалось отменить высадку десанта на Самотраки, но затем было решено учения продолжить в соответствии с планом.

Учения "Парменион" завершаются в пятницу.

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