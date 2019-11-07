Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мировой долг - как государственный, так и частный - достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности", - отметила Георгиева.

По ее словам, показатель "госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны".

"Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности", - рассказала глава фонда.

Проблемы и их решение

Георгиева подчеркнула, что необходимо найти решение сложившейся ситуации с мировым долгом, поскольку такой высокий показатель создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Она напомнила, что рост мирового долга во многом связан с финансовым кризисом 2008 года, когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. "Недавние исследования МВФ показывают, что только прямая государственная поддержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 года составила $1,6 трлн", - уточнила глава МВФ.

"Высокая долговая нагрузка сделала многие правительства, компании и домашние хозяйства уязвимыми перед внезапным ужесточением финансовых условий", - отметила глава МВФ. "В странах с низким уровнем дохода бремя задолженности может поставить под угрозу достижение целей в области развития, поскольку власти тратят больше средств на обслуживание долга и меньше - на инфраструктуру, здравоохранение и образование, - пояснила Георгиева. - По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвергаются высокому риску попасть в критическую ситуацию, связанную с задолженностью, либо уже находятся в ней".

Развивающимся странам, по мнению главы МВФ, необходимо поддерживать приемлемый уровень задолженности, уделяя больше внимания инвестиционным проектам с высокими показателями доходности. Это подразумевает и "возрастающую ответственность кредиторов, которым необходимо оценивать влияние новых кредитов на объем задолженности заемщика", отметила Георгиева.

Она также отметила важность обеспечения прозрачности процессов заимствования и кредитования и рекомендовала поощрять более тесное сотрудничество между странами-заемщиками и кредиторами. "Эти вопросы - от приемлемости уровня задолженности до транспарентности и сотрудничества - будут иметь решающее значение для благополучия развивающихся стран. Именно поэтому нам нужны более активные усилия, больше диалога и свежих идей", - заключила глава МВФ.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın