Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал он в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

10 декабря Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также Лавров был принят Трампом в Белом доме. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждались, в частности, афганская проблематика и ситуация в Сирии, вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности.