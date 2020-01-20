Аэропорт Гонконга переживает рекордный спад

Количество пассажиров, проходящих через крупнейшую воздушную гавань Азии, оказалось наименьшим за 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Одна из самых загруженных в Азии воздушных гаваней - гонконгский международный аэропорт "Чек Лап Кок" - зафиксировала крупнейший спад пассажиропотока за последние 10 лет. На фоне протестных акций в особом административном районе Китая, которые отпугнули туристов, в 2019 г. количество пассажиров, прошедших через этот аэропорт, по данным South China Morning Post, упало на 4,2% по сравнению с 2018 г. до 71,53 млн человек.

Впервые гонконгская воздушная гавань уступила своим китайским конкурентам - аэропорту Гуанчжоу, принявшему 73,3 млн пассажиров, и аэропорту Шанхая, обслужившему 76,1 млн человек. "Мы пережили трудный год", - прокомментировала ситуацию исполнительный директор администрации гонконгского аэропорта Вивиан Чэн.

По грузообороту "Чек Лап Кок" остается на первом месте в мире, даже несмотря на то, что на фоне торгового противостояния между Китаем и США показатель упал на 6,1% до 4,8 млн тонн.

