Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 626

В Грузии выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Число зараженных вирусом в стране достигло 626.

Отмечается, что 4702 человека находятся на карантине, 459 человек - на стационарном лечении. Вылечились 297 человек, умерли 10 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.