Вузы США просят суд заблокировать решение властей по визам иностранных студентов

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном в среду заявлении ректора Гарвардского университета Лоуренса Бэкоу, образовательные учреждения пошли на данный шаг, чтобы "иностранные студенты по всей стране могли продолжить учебу без риска быть депортированными".

"Мы надеемся возобновить занятия в классах, как только это не будет представлять угрозу для здоровья студентов. Пока санитарно-эпидемиологическая ситуация не изменится, мы не будем просто смотреть за тем, как мечты наших иностранных студентов рушатся из-за глубоко ошибочного указа. Мы обязаны бороться за своих студентов и мы будем делать это", - отметил Бэкоу.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.