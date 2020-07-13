https://news.day.az/world/1252966.html В Грузии растет число инфицированных коронавирусом
В Грузии растет число инфицированных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 995.
Отметим, в Грузии в настоящее время 5 001 человек находится на карантине, 219 человек - на стационарном лечении.
Сообщается, что вылечились 857 человек, скончались 15 человек.
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