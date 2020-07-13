В Грузии растет число инфицированных коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 995.

Отметим, в Грузии в настоящее время 5 001 человек находится на карантине, 219 человек - на стационарном лечении.

Сообщается, что вылечились 857 человек, скончались 15 человек.