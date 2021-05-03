Экс-главе Генштаба Армении предъявлено обвинение

Бывшему начальнику Генштаба ВС Армении генерал-полковнику Мовсесу Акопяну предъявлено обвинение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, обвинение предъявлено в Службе национальной безопасности по статье 306 Уголовного кодекса Армении (публикация сведений, являющихся государственной тайной).

Генерал отметил, что ранее он был допрошен в СНБ. Мерой пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде.

Акопян в ноябре прошлого года дал большую пресс-конференцию, в которой сделал ряд громких заявлений. Речь в частности шла о том, что и.о. премьера Никол Пашинян на третий день войны в Карабахе остановил процесс мобилизации, что закупленные Арменией истребители Су-30СМ были приобретены без ракет.