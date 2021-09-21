Устроивший стрельбу в пермском вузе находится в крайне тяжелом состоянии

Стрелявший в пермском вузе Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Врачам удалось остановить сильное кровотечение, операция длилась около 4 часов. У Бекмансурова сильно повреждены печень и кишечник. Медики ввели его в медикаментозный сон из-за нестабильного состояния", - говорится в сообщении.

Как уточняет канал, в ближайшее время допросить преступника не получится.

Ранее сообщалось, что Бекмансурову проведут психиатрическую экспертизу.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В дальнейшем нападавшего задержали. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.