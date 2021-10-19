Россия согласна с Турцией - Совбез ООН нужно реформировать

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости изменений Совета безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал "на полях" XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Красноречие президента Эрдогана хорошо известно. Он высказывается свободно, на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов Совета безопасности не имеет права диктовать судьбы мира. Она его и не имеет - и не претендует на это право", - обратил внимание дипломат.

По его словам, "пятерка" претендует исключительно на полномочия, записанные в уставе ООН, а он отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества. "И "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего - за избежание глобального конфликта. И 75 с лишним лет это удается сделать. Я надеюсь, такая ситуация сохранится", - сказал министр.

При этом он заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет безопасности к новым реалиям. "Потому что в мире уже не 50 стран, как было при создании ООН, и не 70, как было при расширении Совета безопасности с 12 до 15 членов, а гораздо больше, 193, только члены ООН. И, конечно же, развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена", - подчеркнул Лавров.

"Сейчас, если посмотреть на состав Совета безопасности, из 15 членов у Запада как минимум шесть. А когда в Совет безопасности избирается от Азии Япония, то [это] седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через Совет безопасности ООН. Поэтому, конечно же, Западу больше не надо добавлять мест в СБ ООН, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить", - заключил глава МИД РФ.