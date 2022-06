На аукционе Christie's начали продавать кроссовки и уличную одежду

Аукционный дом Christie's запустил онлайн-продажу кроссовок и уличной одежды. Первые торги, прошедшие с 1 по 14 июня, закончились продажей всех представленных лотов. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На аукцион под названием Six Rings - Legacy of the GOAT были выставлены пять пар кроссовок Майкла Джордана, которые баскетболист надевал во время игры или на которых есть его подпись, а также коллекционная карточка с автографом Джордана, датированная 1986 годом. Последняя была продана за $1 млн, а самыми дорогими кроссовками стали Air Jordan XIII, которые приобрел неизвестный покупатель за $378 тыс.

Организацией аукциона занимались специалист по кроссовкам и уличной одежде Кейтлин Донован и коллекционер редких кроссовок Джерард Старки.

"На этом новом для Christie's рынке мы увидели огромный интерес со стороны новых и существующих клиентов, каждый лот набрал свои заявки в течение 24 часов после открытия аукциона", - сказала Донован.

Правда, из шести лотов только три достигли или превысили свою первоначальную оценку, а остальные не смогли достигнуть поставленной цены.