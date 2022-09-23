Инфляция тревожит 40% опрошенных жителей из 29 стран

40% жителей из 29 стран назвали инфляцию главной причиной для тревоги. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса под названием "Что беспокоит мир", проведенного социологической службой Ipsos. Россияне исследованием не были охвачены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Больше всех резко подскочивший уровень инфляции тревожит поляков - 67%. В Великобритании аналогичные ощущения испытывают 56% населения, в Венгрии - 53%, в Канаде - 52%, в Германии - 49%, в США - 46%.

На втором месте в списке проблем, вызывающих наибольшую тревогу, находятся бедность и социальное неравенство - в среднем 31%. В Венгрии и Нидерландах обеспокоены данным вопросом по 46% граждан.

Коррупция в сфере политики и финансов, безработица, а также уровень преступности волнуют 26% опрошенных. Пандемия коронавируса COVID-19 - 12%, в то время как в январе и феврале прошлого года ковид занимал лидирующую позицию среди всех проблем с 50%.

Только 8% респондентов обеспокоены возможностью военного конфликта между государствами. Из 29 стран в наибольшей степени такая вероятность тревожит поляков - 27% и немцев - 25%. В США - 7%, Турции - 4%, Бразилии - 3%, ЮАР - 1%, Аргентине - 0%.

Опрос проводился с 26 августа по 9 сентября в онлайн-формате с участием 19,5 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 3,5%-5%.