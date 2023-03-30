Глава Минфина США заявила о необходимости пересмотра банковского регулирования

Властям США необходимо пересмотреть банковское регулирование, чтобы правила лучше помогали справиться с рисками для банковской системы. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского министра финансов Джанет Йеллен, подготовленном для выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Важно, чтобы мы проверили пересмотр [и выяснили], адекватны ли наши нынешние режимы надзора и регулирования рискам, с которыми банки сталкиваются сегодня. В случае необходимости мы должны принять меры для устранения этих рисков", - приводятся слова министра на сайте ведомства.

Йеллен отметила, что банковская система США за последние годы окрепла, если сравнивать с ее состоянием "перед началом глобального финансового кризиса".

"Тем не менее каждый раз, когда банк терпит крах, это становится поводом для серьезного беспокойства. В последние годы регулятивные требования были ослаблены. Я считаю целесообразным оценить влияние этих дерегулирующих решений и принять необходимые меры реагирования", - добавила министр финансов США.

Она упомянула в своем выступлении "крах двух региональных банков", отсылая к банкротству Silicon Valley Bank и ситуации с Signature Bank.

Департамент финансовой защиты штата Калифорния 10 марта объявил о банкротстве SVB - 16-го по величине банка в США, который обслуживал технологические компании и фирмы, использующие венчурный капитал. Это стало самым крупным банкротством американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. SVB передан под управление Федеральной корпорации страхования вкладов США. 12 марта регулятор штата Нью-Йорк в целях исключения системных рисков принял решение о закрытии Signature Bank.