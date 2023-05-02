В Турции открывается самая большая СЭС в Европе
В турецкой провинции Конья во вторник, 5 мая, состоится открытие самой крупной солнечной электростанции (СЭС) в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
СЭС "Карапынар" мощностью в 1350 МВт принадлежит компании Kalyon Energy.
Как сообщили "Анадолу" в пресс-службе компании, СЭС "Карапынар" охватывает площадь в 20 млн кв. метров. Монтажные работы на площадке солнечной электростанции стартовали в январе 2020 года.
С выводом на полную силу, СЭС "Карапынар" увеличит долю установленной мощности солнечной энергетики Турции на 20 процентов. Солнечная электростанция состоит из 3 256 038 солнечных панелей, произведенных на предприятии Kalyon Fotovoltaik.
Активную финансовую поддержку проекту оказало британское правительство. Общая стоимость проекта СЭС оценивается в 1 млрд долларов. Значительная доля этой суммы выделена по линии британского экспортно-кредитного агентства UKEF.
Солнечная электростанция будет производить ежегодно 3 млрд КВт электроэнергии, что соответствует 1 проценту потребления электроэнергии в Турции.
За счет новой СЭС будут удовлетворены потребности в электроэнергии около 2 млн человек.
Кроме того, электростанция предотвратит выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду.
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