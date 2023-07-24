Армянская журналистка раскрывает неприглядную правду о ВС Армении

Армянский журналист-расследователь Гаяне Заргарян подвергла резкой критике армянских офицеров, раскрыв новые подробности о незаконных действиях против солдат.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию Заргарян распространила на своем YouTube-канале.

"В ходе моего телефонного разговора с избитым военнослужащим выяснилось, что одним из офицеров, избивавших его, а затем унижавших, был командир части, полковник Гарик Мурадян. После этого случая его отправили в Гафанскую военную полицию, где он вторично подвергся избиению. Солдату сказали, что причиной побоев послужил его отказ подчиниться приказу. Пострадавший отметил, что приказы он выполняет, но командир отдает их не по уставу. После этого его избили еще четыре человека. Избивавшие солдата являются офицерами военной полиции", - говорится в видеообращении.

Журналистка добавляет в конце видеообращения, что спросив пострадавшего, почему он раньше молчал об этом, тот ответил, что боится и не может никому ничего рассказать о случившемся.

"Потому что они могут снова избить его и подвергнуть пыткам. После избиения солдата отправили в воинскую часть, но позже перевели в больницу из-за перелома руки. Он сказал, что если кого-то бьют, все держат это в секрете, и это считается нормальным явлением. Есть и другие призывники, которых избивают, но они не хотят раскрывать свои имена. Он боялся сказать в военном госпитале, что ему сломали руку. Несмотря на то, что пострадавший упомянул об аллергии, вызванной лекарствами, которые давали ему медсестры в больнице, его все равно заставляли продолжать пить их", - говорится в видеообращении.