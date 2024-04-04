Суд в США отклонил просьбу Трампа отложить суд о подлоге финансовых документов

Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство представителей бывшего президента США Дональда Трампа, просивших отложить начало рассмотрения дела по существу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс до решения Верховного суда о наличии у экс-главы американской администрации иммунитета от юридического преследования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд приходит к выводу, что у ответчика было множество возможностей заявить о президентской неприкосновенности задолго до 7 марта 2024 года [когда было подано ходатайство]", - приводит телеканал NBC слова судьи Хуана Мерчана.

Судебный процесс должен начаться 15 апреля, указывает телеканал.

В конце февраля Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство Трампа о пересмотре решения апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования. Начало слушаний намечено на 25 апреля.

Поводом к расследованию дела, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), стала публикация издания The Wall Street Journal в январе 2018 года. По данным газеты, за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн выплатил актрисе $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом в 2006-2007 годах.

В 2018 году Майкл Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Сторми Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс.

4 апреля 2023 года суд в Манхэттене выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Сторми Дэниэлс. Таким образом Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

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