Авиация коалиции США за сутки 8 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Истребители F-15 антитеррористической коалиции, возглавляемой США, восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений четырьмя парами истребителей F-15", - отметил Попов в ходе брифинга.

В идлибской зоне деэскалации, отметил Попов, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра".

Кроме того, за сутки зафиксированы три нарушения протоколов деконфликтации, связанных с полетами беспилотников.

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