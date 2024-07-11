Нападение на воинскую часть в Армении

Группа гражданских лиц проникла в одну из воинских частей Минобороны Армении в Сисиане для "разборки" - выяснения вопросов, связанных с близким им солдатом-срочником.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Следственный комитет сообщил, что инцидент произошел 7 июля вечером.

Отмечается, что после того как по требованию дежурного по части злоумышленники покинули территорию в/ч, у ворот контрольно-пропускного пункта они вступили в конфликт с двумя военнослужащими, несущими службу на КПП.

Гражданские лица нанесли им побои, а затем один из них выстрелил в воздух из газового пистолета.

На основании оперативных данных трем жителям Сисиана предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, они арестованы.

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