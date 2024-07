Обама скоро поддержит выдвижение Харрис на пост президента США

Бывший президент США (2009-2017) Барак Обама вскоре поддержит выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост главы Белого дома, несмотря на появившиеся в СМИ предположения о том, что бывший лидер не верит в ее успех на выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их информации, Обама уже поддержал Харрис в частном порядке. Жена бывшего президента Мишель Обама также поддерживает ее выдвижение. По данным источников, Обама до сих пор не поддержал кандидатуру вице-президента публично, поскольку не хотел, чтобы эта новость "затмила обращение президента Джо Байдена к населению" в среду. "Он регулярно общается с ней [Харрис] и считает, что ее избирательная кампания началась хорошо", - отмечается в публикации.

По данным телекомпании, помощники Обамы и Харрис уже обсудили возможность их совместного появления в ходе ее предвыборной кампании, однако точная дата пока не согласована. Обама считает, что его участие в кампании Харрис может помочь сплотить Демпартию для борьбы против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По словам ряда источников, Обама уже начал давать Харрис советы по работе избирательного штаба.

22 июля газета The New York Times отметила, что Обама не поддержал выдвижение Харрис и считает необходимым сделать процесс выбора кандидата от Демпартии более состязательным. 25 июля газета New York Post сообщила, что Обама считает, что вице-президент Камала Харрис не сможет победить Трампа на выборах.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его провального выступления на теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к президенту США отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой пост. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!