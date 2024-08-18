https://news.day.az/world/1682589.html В Германии загорелось колесо обозрения с людьми - десятки пострадавших - ВИДЕО
В Германии загорелось колесо обозрения с людьми - десятки пострадавших - ВИДЕО
В Германии десятки людей пострадали при пожаре на колесе обозрения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошел на фестивале "Хайфилд" в городе Лейпциг. Во время праздника загорелись две кабинки с находившимися внутри людьми. По данным экстренных служб, в результате случившегося пострадали более 30 человек. По меньшей мере двое из них получили серьезные травмы, их состояние оценивается как тяжелое.
Причины пожара выясняются.
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