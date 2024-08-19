Турция активно работает над новой Конституцией. Переговоры о разработке и принятии новой Конституции планируется завершить в течение года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что они намерены представить документ на обсуждение парламента на осенней сессии 2025 года.

"Мы будем учитывать мнение каждого. Одной из основных задач парламента является разработка современной, демократической, всеобъемлющей Конституции. Я вижу в нашем парламенте желание принять новую Конституцию и надеюсь, что это произойдет", - добавил он .

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