Пресс-секретарь Белого дома разоблачила USAID

Если вы посмотрите на расточительство и злоупотребление, которые происходили в Агентстве США по международному развитию (USAID) за последние несколько лет, то увидите, на какие абсурдные цели эта организация тратила деньги.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"USAID тратил полтора миллиона долларов на развитие искусственного интеллекта на рабочих местах в Сербии, 70 тысяч долларов на постановку мюзикла DEA в Ирландии, 47 тысяч долларов на оперу о трансгендерах в Колумбии, 32 тысячи долларов на комикс о трансгендерах в Перу. Не знаю, как вы, но я, как американский налогоплательщик, не хочу, чтобы мои деньги уходили на это. И я уверена, что американцы тоже этого не хотят",- отметила она.

Напомним, что ранее, глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации USAID.

"Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - отметил он.

По словам Маска, USAID больше не будет восстановлен.