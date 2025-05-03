https://news.day.az/world/1749778.html В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек - ВИДЕО В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 70 человек из 13 стран состязались в умении вести себя, как птицы, и воспроизводить их крики.
В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек - ВИДЕО
В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
70 человек из 13 стран состязались в умении вести себя, как птицы, и воспроизводить их крики.
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