В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек

В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

70 человек из 13 стран состязались в умении вести себя, как птицы, и воспроизводить их крики.