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В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек - ВИДЕО

В Бельгии прошел пятый чемпионат Европы по имитации крика чаек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 70 человек из 13 стран состязались в умении вести себя, как птицы, и воспроизводить их крики.