Крыса пробежала по столу в прямом эфире телеканала Al Jazeera - ВИДЕО
В прямом эфире катарского телеканала Al Jazeera ведущая испугалась огромной крысы, пробежавшей по столу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Грызун мелькнул в кадре всего на несколько секунд, но его появление явно шокировало журналистку. Девушка отбежала от стола, а затем вернулась в кадр и аккуратно вернулась в эфир.
После этого видео моментально распространилось в соцсетях и вызвало бурный отклик аудитории.
