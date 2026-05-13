У французских водителей начались проблемы с пьяными оленями

Во Франции участились случаи появления пьяных оленей на автомобильных дорогах.

Как передает Day.Az, животные поедают забродившие яблоки и другие фрукты, оставшиеся после сбора урожая, из-за чего теряют координацию и выбегают на трассы.

Водители жалуются, что олени ведут себя непредсказуемо: внезапно меняют направление движения, выходят на встречную полосу и могут долго стоять прямо посреди дороги. Особенно опасной ситуация становится в вечернее и ночное время, когда видимость на трассах снижается.