В Германии военный вертолет врезался в здание
Вертолет бундесвера на аэродроме в Хасфурте в Баварии врезался в здание диспетчерского пункта, один человек погиб, сообщили правоохранители.
По данным полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуры города Бамберг, армейский транспортный вертолет в понедельник приземлился в аэропорту для дозаправки.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, подъезжая к топливозаправочному пункту, вертолет лопастями задел стену здания диспетчерского пункта.
Один из обломков попал в 60-летнего сотрудника аэропорта, находившегося неподалеку, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. В ночь на вторник стало известно, что он скончался.
В пресс-релизе правоохранителей сообщается, что других пострадавших нет, при этом ущерб в результате инцидента, по первоначальным оценкам, может составить несколько миллионов евро. В настоящее время выясняются причины происшествия.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!