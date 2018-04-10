В Германии военный вертолет врезался в здание

Вертолет бундесвера на аэродроме в Хасфурте в Баварии врезался в здание диспетчерского пункта, один человек погиб, сообщили правоохранители.

По данным полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуры города Бамберг, армейский транспортный вертолет в понедельник приземлился в аэропорту для дозаправки.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, подъезжая к топливозаправочному пункту, вертолет лопастями задел стену здания диспетчерского пункта.

Один из обломков попал в 60-летнего сотрудника аэропорта, находившегося неподалеку, он получил серьезные травмы и был госпитализирован. В ночь на вторник стало известно, что он скончался.

В пресс-релизе правоохранителей сообщается, что других пострадавших нет, при этом ущерб в результате инцидента, по первоначальным оценкам, может составить несколько миллионов евро. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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