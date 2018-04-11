При крушении вертолета в Хабаровске есть погибшие - ВИДЕО

Сотрудники экстренных служб, которые работают на месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске, обнаружили черный ящик, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что обломки разбросало в радиусе одного километра.

Вертолет компании "Восток" совершал учебно-тренировочный полет. На борту находились 6 человек. По предварительным данным, они все погибли в результате падения.

Следователи изучают основные версии крушения Ми-8, включая неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилота. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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