При крушении вертолета в Хабаровске есть погибшие - ВИДЕО

11 апреля 2018 08:41

Сотрудники экстренных служб, которые работают на месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске, обнаружили черный ящик, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что обломки разбросало в радиусе одного километра.

Вертолет компании "Восток" совершал учебно-тренировочный полет. На борту находились 6 человек. По предварительным данным, они все погибли в результате падения.

Следователи изучают основные версии крушения Ми-8, включая неблагоприятные погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилота. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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При крушении вертолета в Хабаровске есть погибшие

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