Toyota разработала два новых кроссовера

Toyota показала на автосалоне в Шанхае два концептуальных кроссовера, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Машины появятся на рынке Китая в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Первой новинкой стало кросс-купе bZ Sport Crossover Concept, рассчитанное на молодую аудиторию. За его разработку отвечало новое совместное производство BYD Toyota EV Technology. Дизайн автомобиля во многом напоминает смесь купеобразного кроссовера и седана Toyota bZ3. У него довольно резкие и спортивные линии и необычная форма багажника.

Кроме того, автомобиль получил достаточно инновационный салон с оригинальным рулем-штурвалом, небольшой передней панелью и двумя жидкокристаллическими экранами.

Подробностей о силовой установке пока не раскрывают, но, как и в случае с bZ3, вполне вероятно, что машину оснастят электромоторами и батареями китайской компании BYD.

Вторым концептом стал более классический кроссовер bZ FlexSpace Concept с достаточно привычным силуэтом. Машина адресована семейным парам и выделяется просторным салоном.



Технические характеристики тоже не раскрыли. Вполне вероятно, что серийная версия bZ FlexSpace разделит силовую установку с bZ Sport Crossover.





