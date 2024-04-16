Honda представила сразу три автомобиля

Honda представила не только новый бренд Ye, но и сразу три автомобиля, которые будут выпускаться серийно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

При этом Honda Ye GT поступит в продажу в 2025 года, а модели Honda Ye P7 и Ye S7 будут выпущены в конце этого года.

По имеющимся данным, Honda Ye P7 будет запущен в производство компанией Guangqi Honda, а Ye S7 - компанией Dongfeng Honda. Все три модели получили камеры вместо наружных зеркал заднего вида.

Автомобили имеют схожий дизайн кузова, они оснащена вертикальным центральным экраном управления и ЖК-панелью приборов, при этом производитель решил не отказываться от физических кнопок. Автомобили получат панорамный люк с регулируемой светопроницаемостью.

Уже заявлено, что сиденья включают встроенные динамики BOSE в подголовниках, кроме того, упоминается умный голосовой помощник в развлекательной системе.

Ожидается, что автомобили будут оснащены мощными силовыми установками, аккумуляторами большой емкости и высокой плотности, полным приводом, передней подвеской на поперечных рычагах и пятирычажной задней подвеской.

Бренд Ye выпустит 6 моделей к 2027 году.