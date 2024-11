Geely может объединить Lynk & Co и Zeekr

Популярный в России Zeekr могут объединить с Lynk & Co. Оба бренда входят в китайский холдинг Geely. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на Economic Daily, Geely намеревается объединить эти два суббренда - Zeekr приобретет контрольный пакет акций Lynk & Co, чтобы усилить фокус внимания на автомобилях на новых источниках энергии (NEV). Уточняется, что Lynk & Co сохранит название и статус, однако в финансовых и закупочных аспектах главенствовать будет Zeekr, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Zeekr был запущен в 2021 году как бренд электромобилей. Официального представительства в России у него нет, однако с легализацией параллельного импорта в 2022 году электрокары Zeekr начали возить в страну, причем в больших объемах, что позволило марке быстро выйти в лидеры в сегменте EV. В 2023 году Zeekr официально запустился в Европе, параллельно компания начала предпринимать попытки борьбы с "серым" экспортом - пригрозила отключить машины, которые предназначены для Китая, но эксплуатируются в других странах. На сегодняшний день модельная линейка Zeekr включает X, 001, 007, 009, а недавно в ним присоединился и 7X. Что же касается Lynk & Co, которая принадлежит Geely Auto, Volvo Cars и Zhejiang Geely Holding, то ее первая модель дебютировала в 2016 году. Марка собиралась выйти на российский рынок еще в 2022 году, однако после начала СВО эти планы были пересмотрены не в пользу России. В результате автомобили Lynk & Co начали возить к нам по параллельному импорту. Китайские СМИ пишут, что Geely решила объединить эти два бренда для того, чтобы снизить внутреннюю конкуренцию и оптимизировать ресурсы для повышения конкурентоспособности в сегменте NEV. Формально слияние подтвердила и Volvo, опубликовавшая пресс-релиз, в котором говорится, что она ведет переговоры о продаже своей доли в Lynk & Co, но соглашение между сторонами ещё не достигнуто. В октябре 2024 года продажи Geely и принадлежащих ей марок составили 226 686 автомобилей, что на 28 процента больше, чем в том же месяце 2023 года. Из них 78 858 единиц (+132 процента) - это электромобили (BEV). Lynk & Co и Zeekr в совокупности обеспечили почти 30 процентов от общего объема продаж Geely за первые три квартала 2024 года.