Названы главные минусы китайских автомобилей
Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин перечислил минусы китайских автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На рынке подержанных автомобилей стоит отметить невысокую ликвидность китайских моделей. Это связано с тем, что на рынке все еще много европейских, американских, японских и корейских автомобилей", - сказал эксперт.
Китайские фирмы поставляют к нам почти исключительно кроссоверы, поэтому россиянам приходится переплачивать, покупая такую машину, а не более дешевые седан или хетчбэк.
В автомобилях из Китая применяются излишне форсированные малолитражные силовые агрегаты. Тем не менее сплавы, из которых они сделаны, не всегда качественные.
Для наддувных моторов рекомендуется использовать бензин АИ-92, что делается исключительно из маркетинговых соображений, но ведет к высокому потреблению топлива.
Большинство китайских машин оснащены вариаторами или роботизированными коробками, ресурс которых неизвестен.
Автопроизводители из КНР используют в своих машинах сенсорные экраны, которые в сильные морозы могут зависать. Управлять множеством функций становится невозможно.
Во время ДТП есть высокая вероятность выхода из строя электронных блоков. Это связано с недостаточной защитой проводки от коротких замыканий.
Совершенно необоснованное расширение модельных рядов у ведущих фирм и появление на российском рынке менее известных моделей приводит к изобилию близких по показателям машин.
Китайские автомобили плохо приспособлены к российским условиям эксплуатации. Это выражается в часто встречающемся пренебрежении дешевыми обогревами сидений, стекол и рулей.
Кроме того, нет возможности самостоятельной диагностики и подстройки параметров таких автомобилей под себя.
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