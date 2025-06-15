Volkswagen раскрыл внешность нового большого и дешевого седана. Китайский филиал марки поделился студийными фотографиями четырёхдверки Sagitar L. Под таким именем моделей Volkswagen ещё не было, но с помощью литеры L в Китае традиционно отделяют новое поколение от предыдущего. Можно не сомневаться, что Sagitar L станет предвестником "глобальной" модели Jetta восьмого поколения и продолжит выпускаться на мощностях FAW-VW, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Снаружи Sagitar L повторяет за модными трендами китайского рынка: "потайные" дверные ручки, монофонарь во всю ширину кузова, светящиеся логотипы, замаскированные патрубки выхлопа, полностью светодиодные многосекционные фары. Колёсную базу трогать не стали (2731 миллиметр), но длина, ширина и высота по сравнению с предшественником выросли на один-два сантиметра.

Все кузовные панели новые, а вот начинка старая: сертифицирована единственная версия с турбомотором 1.5 (160 л.с.), и судя по шильдику 300 TSI, на фото именно такая. С двигателем сочетается 7-ступенчатый "робот" DSG. О ценах судить рано, но актуальный Volkswagen Sagitar даже в топ-версии стоит всего 137 тысяч юаней (19 тысяч долларов), и ситуация на авторынке КНР не способствует удорожанию.

Уходящий Volkswagen Sagitar перейдёт под крыло марки Jetta, и в России такую четырёхдверку тоже ждут. Однако даты премьеры обоих седанов не сообщаются, известно только, что на рынок они выйдут в третьем квартале.