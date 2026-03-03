Названы 5 недооцененных люксовых седанов

Topspeed перечислил 5 забытых люксовых седанов, которые стоит купить вместо Jaguar и Lexus, передает Day.Az.

Список не претендует на полноту. Это скорее подборка седанов, где ставка сделана на содержание, а не на внешний лоск, - в них больше сдержанной элегантности, чем показного блеска. Приятный бонус: каждый из этих автомобилей обойдется примерно в $ 50 тыс. Модели расположены по возрастанию цены - от самой доступной к самой дорогой.

На первом месте в списке Cadillac CT4 Premium Luxury 2026 года. Под капотом базовой версии - 237-сильная "турбочетверка" 2.0 л. Но главное, что даже в этой версии автомобиль остается заднеприводным. Для тех, кому мало, доступен 310-сильный мотор 2.7 л.

Второе место занимает BMW 330i 2026 года. Его 2,0-литровый турбомотор выдает 255 л.с. и 295 Нм крутящего момента, а задний привод делает каждую поездку драйверской. Это напоминание о том, какой BMW был всегда - седан для водителя, а не просто для перевозки пассажиров.

Далее следует Mercedes-Benz C 300 2026 года. Под капотом - те же 255 л.с., что и у конкурента из Баварии. За дополнительную сумму можно купить машину с полным приводом.

На четвертом месте находится Audi A5 Premium Plus 2026 года. После реорганизации модельного ряда Audi именно A5 стал основным компактным седаном бренда. Версия Premium Plus - это золотая середина: тут и подогрев руля, и адаптивный круиз, и комплекс систем безопасности. Но главное, как отмечают журналисты, - управляемость. Несмотря на то, что машина стала крупнее, она едет так, будто она меньше, чем есть на самом деле. Под капотом - 2.0-литровый турбомотор мощностью 268 л.с.

Замыкает пятерку самых недооцененных люксовых седанов - Genesis G70 3.3T Sport Prestige 2026 года. Машина в версии с твин-турбо V6 3.3 выдает серьезные 365 л.с. - этого достаточно, чтобы оставить позади многих "немцев" на светофоре. При этом салон отделан так, будто его собирали ювелиры: дорогие материалы, аккуратная прострочка и ощущение, что ты внутри чего-то особенного. И никаких вычурных элементов вокруг.