Məşhur qəssab Nüsrət ətin içinə qoyduğu təkqaşlı üzüklə sosial şəbəkədə böyük marağa səbəb olub.

Day.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Nüsrət fotonun altına "She said yes", yəni "o, hə dedi" cümləsini yazıb. Bu isə izləyicilər arasında "Nüsrət evlənirmi?" sualının yaranmasına səbəb olub.

Həmin fotonu təqdim edirik:

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!