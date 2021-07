Bu içkilər də energetik içki deyilmiş

Enerji içkiləri bazarında haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizə davam edir

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, sahibkarlar arasında ədalətli rəqabət mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində kompleks tədbirlərini davam etdirir. Xidmət tərəfindən haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə enerji içkiləri bazarında aparılan araşdırmalar zamanı daha dörd sahibkar barəsində iş qaldırılıb.

Araşdırmaların nəticələrinə əsasən, "A+CO" ASC tərəfindən istehsal olunan "FULL energy" alkoqolsuz içkilərinin üzərində "ORIGINAL FULL ENERGY", "İMPLUSE FULL ENERGY", "MAKES YOUR ENERGY FULL" ifadələrinin istifadə olunması, "BERG ENERGY" MMC-nin eyni adlı məhsulunda "ENERGY", "100% MAXİMUM ENERGY" və "THE GREAT POWER FEEL THE COOLNESS" ifadələrinin istifadə olunması, sifarişçisi "NPG Azərbaycan" MMC və distribütoru "Veysəloğlu" MMC olan "PIT BULL" adlı içkinin markalanmasında isə "ENERGY" sözünün istifadə olunması istehlakçılarda həmin məhsulların enerji içkisi olması təəssüratlarının yaradılması, xassələri və keyfiyyəti barədə düzgün olmayan məlumatların verilməsi əlamətləri müəyyən edilib. Dövlət Xidməti tərəfindən "A+CO" ASC, "BERG ENERGY" MMC, "NPG Azərbaycan" MMC və "Veysəloğlu" MMC barədə antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətləri üzrə işlər qaldırılıb.

Məlumat üçün bildirək ki, "Enerji içkilərinə dair müvəqqəti sanitariya normaları və qaydaları"na əsasən, alkoqolsuz içkilərin tərkibində insan orqanizminin mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırmaq xüsusiyyətinə və antisedativ təsirə malik olan kofein, taurin, qlükoronolakton, amin turşuları, B qrupu vitaminlər və s. kimi maddələrdən və ya bitki ekstraktlarından ən azı ikisi mövcud olduğu təqdirdə, yaxud həmin maddələrdən yalnız kofein olduqda və miqdarı 15 mq/100 ml-dan artıq olarsa, həmin alkoqolsuz içkilər enerji içkisi hesab edilir.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti istehlakçıları çaşdırmaqla bazarda haqsız rəqabətə yol verilməsi hallarının qarşısının alınması istiqamətində kompleks tədbirləri davam etdirir.