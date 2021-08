Türkiyədəki otellərin

Yay fəslində Azərbaycandan xaricdə istirahət etmək istəyənlərin ən çox üz tutduğu ölkə Türkiyədir. Turizm sektorunun geniş inkişaf etdiyi bu ölkədə hər təbəqədə əhali üçün saysız-hesabsız otellər mövcuddur.

Day.Az İndex.az-a istinadən Türkiyənin İstanbul, Antalya, Alanya və Bodrum şəhərlərində bir sıra beş ulduzlu otellərdə bir gecə üçün iki nəfərlik standart otaqların qiymətini təqdim edir.



Qeyd edək ki, qiymətlərə səhər yeməyi də daxildir.



İstanbul



Radisson Blue Hotel Istanbul Asia - 205 manat

Clarion Hotel Golden Horn - 176 manat

Clarion Hotel Istanbul Mahmutbey - 126 manat

Ottoperla Hotel - 181 manat

Crowne Plaza Istanbul Asia, an IHG Hotel - 289 manat

Millennium Istanbul Golden Horn - 178 manat

Mercure Istanbul Bomonti - 189 manat

Istanbul Gonen Hotel - 133 manat

Holiday Inn Istanbul City, an IHG Hotel - 161 manat

Titanic Business Kartal - 132 manat

Radisson Blu Hotel - 410 manat

Ramada Plaza By Wyndam Istanbul City Center - 280 manat

Arts Hotel Istanbul - 259 manat

Eresin Hotels Topkapi - 172 manat

CHER HOTEL İstanbul Beyoğlu - 206 manat

Glens Palas İstanbul - 532 manat



Antalya

Gran Park Lara Hotel - 437 manat

Lara Hotel Antalya - 160 manat

Crowne Plaza Antalya, an IHG Hotel - 268 manat

Rixos Downtown Antalya - 622 manat

Porto Bello Hotel Resort & Spa - 452 manat

Antalya Hotel Resort & Spa - 325 manat

Ramada Resort By Wyndham Lara - 523 manat

Sherwood Exclusive Lara - 714 manat

Armas Sunrise Lara - 193 manat

Delphin Palace Hotel - 1058 manat

Delphin Diva Premiere - 1018 manat



Alanya

Labranda Alantur - 368 manat

NoxInn Club Hotel - 196 manat

Campus Hill Hotel - 151 manat

First Class Hotel - 241 manat

Hotel Titan Select All Inclusive - 237 manat

My Home Resort Hotel - 379 manat

Numa By Exclusive Hotel - 442 manat

Alaiye Resort & Spa Hotel - 430 manat

Miarosa Incekum Beach - 304 manat



Bodrum

Ramada Resort Bodrum - 466 manat

Doria Hotel Bodrum - 544 manat

Moyo Luxury Boutique Hotel & Beach - 354 manat

Very Chic Hotel Adult Only - 563 manat



Qeyd edək ki, araşdırma Türkiyədə baş verən yanğınlardan əvvəl hazırlanıb. Qısa müddətdə yanğınların Türkiyədəki otellərin qiymətinə necə təsir etdiyini araşdıracağıq.