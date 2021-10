Qoç

Oktyabr ayı üçün şərh...

10 Oktyabr 2021 - də Yupiter bir il boyu qaldığı Qoçun cütlər evini tərk edəcək. İşlər yavaş yavaş yoluna düşəcək və normala dönəcək! Lakin hərəkət etmək üçün hələ bol zamanınız var! Oktyabrın ilk on günündə Qoçun cütlər evində Yupiter, Günəş və Merkuri olacaq. Günəş 23 Oktyabra qədər, Merkuri isə 17 Oktyabra qədər burada qalacaq. 14 Oktyabrda Venera, 22 Oktyabrdaysa Mars bura geri dönəcək. Cütlər evinizdə fövqəladə bir hərəkətlilik var, bu hərəkətlilik daha da artacaq, çünki Oktyabrda bu evin idarəçisi Venera Marsla qovuşacaq. Beləliklə mübarizələr, dəyişikliklər, ani əsəb gərginliyi və hətta qarşıdurmalar ola bilər. Bütün bunlar əyləncəli, lakin eyni zamanda yorucu olacaq. Eşqdə şans və uyğunlaşma 14 - 22 Oktyabr arasında daha çox olacaq. Oktyabr 2021 - in ilk iyirmi günündə (22 Oktyabra qədər), həyatınız asan olmayacaq, çünki Qoçun iş evindəki Mars bu evin idarəçisi Saturnla zidd bucaq meydana gətirəcək. Hədsiz səy göstərəcəksiniz, lakin istədiyiniz kimi təsirli ola bilməyəcəksiniz, icbari vəziyyətlər, maneələr və gecikmələrlə qarşılaşa bilərsiniz. Səbir və ehtirasınız üzündən bu dövrü sovuşduracaqsınız, lakin hər zamankı kimi inandığınız şəkildə güc tətbiq edərək deyil. Bu dövrdə müxtəlif insanlar - istər rəqiblər olsun və ya ortaqlar, iş yoldaşları və ya kolleqalar olsun həyatınıza girəcək. Maliyyə sahəsində Oktyabr 2021 - in ikinci yarısı ilk yarısından daha çox ümid verici olacaq və son on gündə bəzi əlavə gəlirlər, əhəmiyyətli bir hədiyyə və ya başqa əhəmiyyətli maddi qazanc ortaya çıxa bilər. 2021 Oktyabr xüsusilə ilk iyirmi gündə Qoçların önünə bəzi sağlamlıq problemləri çıxara bilər. Saturnun Qoçun idarəçisi Marsla həssas bir mövqedə quracağı zidd bucaq, əgər immunitetiniz zəifsə və ya daha əvvəldən problemləriniz varsa problem yarada bilər. Eyni zamanda diqqətsizliyin səbəb olduğu yaralanmalar və ağrılı hadisələr də reallaşa bilər.

Buğa

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021 Buğalara yaxşı xəbərlər, daha doğrusu çox yaxşı xəbərlər gətirəcək. 10 Oktyabrda Böyük Xeyirxah Yupiter zəfərlə Buğanın cütlər evinə girəcək və Noyabr 2022 - ə qədər orada qalacaq. Bir ildən bir az uzun bir dövrdə fərdi həyatınız və şansınız inkişaf edəcək və yaşıllaşacaq. Yupiterin yaxşılıqlarının ilk işarəsi Oktyabr 2021 - nin son on günündə Buğanın cütlər evində mükəmməl Günəş - Yupiter qovuşmasından faydalandığınız zaman daha diqqətə çarpan olacaq. Qovuşma xoşbəxt bir hadisə hesab olunur, xüsusi bir müvəffəqiyyət və ya fürsət mənasına da gələ bilər. Lakin ilk iyirmi gündə də işləriniz pis olmayacaq. Oktyabrın ilk yarısında, Buğanın eşq evindəki Venera - Mars qovuşması sizə cinsi güc, sıx erotik fəaliyyət, romantizm, ehtiras və macəra gətirəcək. Elə görünür ki, Oktyabr 2021 - də görüləcək çox işiniz olacaq. Buğanın iş evi çox dinamik olacaq, çünki eyni evdə Günəş, Merkuri, Venera və Mars tranzit edəcək. Beləliklə məsuliyyətləriniz artacaq və özünüzü ortaya qoya bilmə şansınızın çox olduğu professional səylərə marağınız artacaq. Oktyabr ayında siz yalnız intellektual, incəsənətlə əlaqədar və yaradıcı sahələrdə deyil həm də idarəetmə / təşkilati sahələrdə də məhsuldar olacaqsınız. Yalnız qabiliyyətlərinizi deyil, mütəxəssislik sahənizdəki nüfuzunuzu da göstərmək üçün fürsətiniz olacaq. Maliyyə sahəsində Oktyabr 2021 - nin ilk yarısı normal sayılır, lakin ayın ikinci yarısı şans üzünüzə güləcək, çünki Buğanın pul evinin idarəçisi Merkuri Böyük Xeyirxah Yupiterlə məhsuldar bir evdə qovuşacaq. Əgər əhəmiyyətli problemləriniz varsa, Oktyabr 2021 - də özünüzə daha yaxşı baxmalısınız. Əgər formanız yaxşıdırsa ifratdan və ya macəralardan uzaq dayanmalısınız ki, problemlər ortaya çıxmasın. Hər vəziyyətdə Oktyabr ayında sağlamlığa, gigiyenaya marağınız artacaq və bu ay tibbi müayinələr, həkim və terapevtləri ziyarət etmək üçün uyğun olacaq

Əkizlər

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021də Yupiter keçən il Sentyabrda keçdiyi, bir ildən bir az çox qaldığı, Əkizlərin erotizm evini tərk edəcək. Lakin erotizm eviniz hələ aktiv olacaq, çünki eyni evdə Günəş, Merkuri, Venera və Mars tranzitləri reallaşacaq. Beləcə seks, eşq və yeni sevgi macəraları üçün eyni həvəs davam edəcək. Mühit fürsətlərlə dolu olacaq, lakin eyni zamanda balanssız və ya dəyişkən də ola bilər. Oktyabr 2021 - nin həvəs, impuls və fürsətlərini necə idarə edəcəyiniz mövzusunda diqqətli olmalısınız! Əgər səhv etsəniz, Əkizlərin cütlər evində olan və artıq Yupiterin dəstəyinə sahib ola bilməyən Saturn ilin sonuna qədər işə burnunu soxacaq, digər evə keçəcək və nəhayət sizi rahat buraxacaq. Əkizlərin eşq evini tərk edəcək olan Yupiter yaxşılığını sizin iş evinizə doğru çevirəcək və Noyabr 2022 - ə qədər orada qalacaq. Yupiterin rəhbərliyi altında Əkizlərin professional həyatı çiçəklənəcək, böyüyəcək və inkişaf edəcək. Çox çalışacaqsınız bəli, lakin daha şövqlü çalışacaq və məmnun qalacaqsınız. Oktyabr 2021 - nin son on günü boyunca, Yupiter Günəşlə gözəl bir qovuşma etdiyi zaman bəzi fürsətlər və ya müvəffəqiyyətlər yolunuza çıxa bilər. İlk iyirmi gün yaradıcı / artistik səylər, idman və promosiyalar üçün xüsusilə uyğundur. Bütün Oktyabr ayı boyunca Əkizlərin şansı yaxşı olacaq, lakin maliyyə baxımından işlər xüsusilə ayın ikinci yarısında daha yaxşı olacaq. Oktyabr 2021 boyunca gücünüz və formanız yerində olacaq. Sürətli hərəkət edən planetlər sizə güc verəcək evdə olacaq və Əkizlərin doğum xəritəsindəki Günəşlə müsbət bucaqlar meydana gətirəcək. Buna əlavə olaraq Yupiter sağlamlığınıza maraq oyandıracaq və bir illik bir dövrdə bunu müsbət istiqamətdə dəstəkləyəcək. Gerçəkdə bəzi tibbi problemlərin həlləri və ya həyat tərzinizi inkişaf etdirmək üçün yaranacaq fürsətlər Oktyabrdan etibarən təsirini göstərəcək.

Xərçəng

Oktyabr ayı üçün şərh...

Zövq ah Zövq! 10 Oktyabr 2021 - də Böyük Xeyirxah Yupiter Xərçəngin 5 -ci evinə yəni EŞQ evinə keçəcək və orada bir ildən çox qalacaq. Bu ev zövqlər, ehtiraslar, macəralar və adrenalin evidir. Cinsi gücünüz yeni yüksəkliklərə çatacaq, ürəyiniz romantik impulslarla dolu olacaq. Bu vəziyyət sizi eşqə doğru yönəldəcək və ulduzlar eşqi tapmanız üçün bir araya gələcək. Ürəyində eşqə hələ də yer olan hər kəs bu tranzitin təsirindən faydalana biləcək. 5 - ci ev hər cür məsuliyyətlərdən azad eşq, hisslərin və erotizmin dəlicə ifadəsindən bəhs edir. Mükəmməl Günəş - Yupiter qovuşması üzündən konfiqurasiya Oktyabrın onuncu günündən sonra çox aktiv olacaq. 10 Oktyabr 2021 - dən etibarən Yupiterin 5 - ci evdə olmasıyla, bir ildən də uzun bir müddətdə Yengəclərin Günəşi dəstəkləniləcək və güc, şans və fürsətlərdən faydalana biləcək. Günəş onsuz da status və şöhrət simvoludur və Xərçənglər üçün pul evinin idarəçisidir. Bu ay xüsusi olaraq Günəş karier evində yüksəlişə keçəcəkdir. Yupiter isə Yengəcin iş evinin idarəçisidir. Buna görə gələcək il yaxşı şeylər gözlənilir. Oktyabr bir mənada sizin üçün qarışıq bir ay olacaq. O ilk iyirmi gündə Yengəcin karier evinin idarəçisi Mars və iş evində olan Saturn arasındakı zidd bucaqlara görə sizə professional problemlər gətirə bilər. Digər tərəfdən son on gündə Günəş - Yupiter qovuşması yaradıcılıq, faydalı vəziyyətlər, müvəffəqiyyət və pul vəd edir. Oktyabr 2021 - nin ilk iyirmi günündə əsəbləriniz gərgin olacaq və narahatlığa, tələskənliyə, qarşıdurma mərkəzli meyllərə və ya qəza risklərinə yol aça bilər. Mars və Saturn arasındakı kvadrat Yengəcin tibbi evlərindən birinə təsir edəcək, buna görə sağlamlığınızla əlaqədar problemlərə laqeyd yanaşmamalısınız. Stressdən uzaq dayanmalı və özünüzə yaxşı baxmalısınız.

Şir

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021 - də, xüsusilə ilk iyirmi gündə Eşq Aslanların güclü tərəfi olmayacaq. Aslanın cütlər evinin idarəçisi Saturn, ehtiras və qarşıdurma və ya müxtəlif hadisələr planeti Marsla zidd bucaq meydana gətirəcək. Buna görə işlər çox vaxt istədiyiniz şəkildə getməyəcək. Əgər tələssəniz və ya məcburedici şəkildə davransanız vəziyyəti daha da pisləşdirəcəksiniz. Bəzi problemləriniz pulla və ya digər qiymətli şeylərlə ya da uşaqlarla əlaqədar olacaq. Eqonuzu azaltmanız və hər iki tərəf üçün ortaq yolun tapıla bilməsi üçün uzlaşmağı öyrənməniz ən yaxşı yol olacaq. Oktyabr 2021 boyunca sahib olduğunuz ən yaxşı şey dialoq olacaqdır. Zəkanın və sözlərin gücü bütün Oktyabr 2021 - ə yayılacaq, çünki Aslanın 3 -cü evindən sırayla Günəş, Merkuri, Venera və Mars keçəcək. Bu ay da Aslanın zəkası canlı və təsir edici olacaq, xüsusilə yaradıcı işdə, kəşflərdə, anlamaq, məlumat əldə etmək və işləmədə, hesablamalarda, yazıyla əlaqədar mövzularda, yenilikdə vs. qabiliyyətli olacaqsınız. Açıq və düz danışmanız da bu dövrdə faydalı olacaq. Aslanların ünsiyyət qabiliyyətləri yaxşı olacaq və onların təsir etmə qabiliyyəti də zirvədə olacaq. Siz istərsə danışıqlar zamanı istər də yazı yazdığınız zaman özünüzü çox yaxşı ifadə edə biləcəksiniz. Oktyabr 2021 - də pul problem olacaqdır. Elə görünür ki, onu yığmaq üçün çox səylə çalışırsınız, lakin asanlıqla itirə bilər və ya bədxərclik edə bilərsiniz. Bir az özünüzü məhdudlaşdırmalı və işləri mali baxımdan düşünməlisiniz. Bu dövrdə Aslanın fiziki qabiliyyətləri ən yaxşı vəziyyətdə olmayacaq. Qaynaqlar bir az məhdud olacaq, buna görə çox böyük səylər göstərməməli və ya ifratdan uzaq dayanmalısınız. Oktyabr 2021 - də Aslanın yaxşı olmağının açarı tarazlıq olacaq. Əgər səylərinizi tarazlaya və istirahət edə bilsəniz, hərəkət və rahatlıq arasında balans təmin etsəniz, təmiz bir həyat tərzi tapsanız, ay boyunca özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz.

Qız

Oktyabr ayı üçün şərh...

Qızda olan Mars və Venerayla birlikdə Oktyabr 2021 - nin ilk yarısı ehtiras və alovlu bir romantizmlə keçəcək. Eşq və ehtiras sizi əsir alacaq və həyatın digər istiqamətləri ya arxa plana keçəcək ya da bu ehtirasda əriyəcək. Marsın və Veneranın bürcünüzdə olması romantik hadisələrin xəbərçisidir, lakin eyni zamanda çox fərdi qərarlara da yol aça bilər. 14 Oktyabr 2021 - də Venera Qızı tərk edəcək və istiqamətini romantizmdən (və ya cütlərin maraq sahələrindən) praktik mövzulara (pula, daşınmazlara, sərmayələrə) çevirəcək. 10 Oktyabr 2021 - də Qızın əlaqələr evinin idarəçisi Yupiter 3 -cü evinizə keçəcək və bir illik müddətdə intellektual səylər, səyahətlər və ünsiyyətin Qızların eşq həyatını genişlədəcəyi bir müddət yaşanacaq. Güclü iradə, ehtiraslı planlar, təşəbbüs və hərəkət - 22 Oktyabr 2021 - ə qədər Marsın Qız bürcündəki tranziti bunları gətirəcək. Siz özünüzün əhəmiyyətli bir rəqib olduğunuzu sübut edəcək və hər cür mübarizəyə həmin anda cavab verəcəksiniz. Bu dövr boyunca bir çox problemi həll edəcəksiniz, lakin bacarmaq üçün tələsməməli və instinktiv davranmamalısınız. Pul mövzusu Oktyabrda çox əhəmiyyətli olacaq. Qızların maliyyə qabiliyyətləri stimullaşdırılacaq və sizi alış-verişlə, hər cür əməliyyatla və ya maliyyə mühitiylə olan əlaqələriniz yoluyla gəlirinizi artıracaq işlərə və ya digər səylərə istiqamətləndirəcək. 10 Oktyabr 2021 - də Yupiter Qızın 3 -cü evinə keçəcək, zehni fəaliyyətləri, işləri, yazışmaları, ünsiyyətlə, hərəkətlə, dözümlə əlaqədar səyləri dəstəkləyəcək. Marsın Qız bürcündə olması Oktyabr ayının ilk iyirmi günündə sizin özünüzü çox güclü hiss etmənizi təmin edəcək. Və təbii ki, daha çox enerjiniz, dayanıqlılığınız və dinamizm olacaq. Problem budur ki, Mars narahatlıq, səbirsizlik və ifrat təşəbbüs gətirə bilər və qəza, yaralanma, infeksiya və ya kəskin xəstəlik riski yarada bilər. Risk Marsın Qızın xəstəliklər evinin idarəçisiylə meydana gətirəcəyi kvadrat üzündən daha da artacaq. Buna görə də tələsməyin.

Tərəzi

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021 - nin ilk yarısı eşq mövzusunda sizə çox məmnuniyyət gətirməyəcək. Eşq planeti Venera və Tərəzinin cütlər evinin idarəçisi Mars sizin xəritənizdə passiv mövqedə olacaq, bəzən səhv başa düşülmələrə və çətin anlara səbəb olacaq. Bəzi səbəblərdən ötəri əsəbiləşməniz və ya bezməniz mümkündür, lakin eyni zamanda gizli, sirrli və hətta qadağan əlaqə yaşamanız da təəccüblü olmayacaqdır. Ayın ortalarına yaxın işlər dəyişəcək. 14 Oktyabr 2021 - də Venera Tərəzi bürcünə keçəcək, üzərinizə lütf yağacaq, cazibənizi və başdan çıxarma gücünüzü artıracaq, mühitinizi şirinləşdirəcək və ətrafınızdakı insanları daha uyğun və romantik hala gətirəcək. 22 Oktyabrda Mars da Tərəzi bürcünə keçəcək, beləcə ayın son günləri eşq və ehtiras üçün həqiqətən uyğun olacaq. Oktyabr 2021 sizin üçün çox aktiv bir aydır. Tərəzi bürcündə sırayla (və bəzən eyni anda) Günəş, Merkuri, Venera və Mars tranzit edəcək. Günəş və Mars enerji, təşəbbüs və ehtirasla dolu olacaq. Venera şans gətirəcək və o eyni zamanda əməkdaşlıq və cəmiyyət əlaqələri mövzusunda da mütəxəssisdir. Merkuri zəkanızı itiləşdirəcək, yaradıcılıq və bir çox ideya verəcək, ünsiyyət, satış, hesablamalar mövzusunda mütəxəssisdir və sizdən səyahət etməyi tələb edəcək. Yupiter Tərəzi bürcündə yalnız 10 Oktyabr 2021 - ə qədər qalacaq, daha sonra Əqrəb bürcünə keçəcək. İşlər bir şəkildə normala dönəcək və hərəkətlilik yerini sakitliyə verəcək. Lakin Yupiterin Əqrəb bürcündəki mövqeyi sonrakı 13 ayda Tərəzilərin maliyyə vəziyyəti üçün ümid verici görünür. Ayın ilk yarısı Tərəzilər üçün sağlamlıqla əlaqədar problemlər gətirə bilər. Tərəzinin idarəçisi Veneranın sizin 12 -ci günəş evinizdə olması sizi, immunitet sisteminizi zəiflədəcək və xroniki xəstəliklər və gizli təhlükələri ortaya çıxaracaq. Mars da sanki bu meylləri dəstəkləyir. Günəşin Tərəzi bürcündəki mövqeyi bu zəifliyi bir az kompensasiya edə bilər, lakin sizi təhlükədən etibarlı bölgəyə çəkmək üçün kafi deyil. Buna görə diqqətli olmalısınız.

Əqrəb

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr böyük hadisə gətirəcək: Əqrəbin eşq və erotizm evinin idarəçisi Yupiter 10 Oktyabr 2021 - də Əqrəb bürcünə girəcək və Noyabr 2022 - ə qədər orada qalacaq. Yupiterin mövqeyi libidonuzun, romantik həssaslığınızın artması və aşiq olma ehtimalınızın çoxalması deməkdir. Bəzi vəziyyətlərdə bu məhsuldarlığınız artması və ya uşaq sahibi olmaq üçün daha çox səy mənasına da gələ bilər. Hər vəziyyətdə, eşq, cinsilik və bunlarla əlaqəli şeylər mərkəz nöqtəsi olacaq. Hələlik Oktyabr 2021 boyunca işlər bir az qaranlıq görünür. Əqrəbin əlaqələr evinin idarəçisi Venera ayın ilk yarısında dinamik və ehtiraslı ruh halında olacaq, lakin daha sonra qaraqabaq olmasa belə passiv hala keçəcək. 10 Oktyabrda Yupiterin Əqrəbə keçişi Noyabr 2022 - ə qədər sürəcək olan çiçəklənən bir dövrün xəbərçisi olacaq. Yupiter, Böyük Xeyirxah, şans və fürsət gətirən, üfüqləri genişləndirən və böyük proyektlərdən və macəralardan xoşlanan bir planetdir. Yupiter həm öz xüsusiyyətləri, həm də Əqrəbin pul evinin idarəçisi olmaq etibarilə rifah vəd edir. Oktyabr 2021 boyunca müvəffəqiyyətlər qrup fəaliyyətlərindən, ortaq səylərdən və ya təşkilatlardan (ilk iyirmi gündə), yoldaş və rəhbərlərinizin qorumasından (ayın ilk yarısı), liderlik qabiliyyətləriniz, prestij və təşkilati gücünüz vasitəsilə (son on gündə) gələcəkdir. Oktyabr 2021 - nin ilk iyirmi günü Günəşin mövqeyi Əqrəblərə çox enerji vəd etmir, lakin yaxşı mövqedə olan Mars - Əqrəbin idarəçisi - bu vəziyyəti kompensasiya edəcək. Son on gündəysə işlər başqa cür olacaq: Mars zəifləyəcək, lakin Əqrəbdə olan Günəş sizə güc verəcək. Bu və ya digər yolla hər şey tarazlığa bağlı olacaq. Əgər özünüzə yaxşı baxsanız və ifratdan uzaq dayansanız, qorxulacaq heç bir şey olmayacaq. Bunları etməsəniz balanssız olacaqsınız.

Oxatan

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021 eşq mövzusunda Oxatan bürcləri üçün əli açıq davranacaq. Eşq planeti Venera və Oxatan bürcünün erotizm evinin idarəçisi Mars sizə hərəkət etmə azadlığı təmin edəcək güclü mövqedə olacaq. Əlaqələr evinizin idarəçisi Merkuri ayın ilk yarısında yaxşı bir evdə olacaq, ikinci yarısında isə xeyirxah bir planetlə qovuşma edəcək. Oktyabrın ümumi tablosu rahat və uyğun kimi olmaqdan çox, dinamik, məcburedici və dəyişmə notlarıyla dolu olacaq. Bilməniz lazım olan yeganə şey bu və ya digər yolla işlərin sizin lehinizə nəticələnəcəyidir. Oktyabr 2021 - in başqa bir istiqaməti Oxatan bürclərinin əlaqələrinin cəmiyyət, populyarlıqla əlaqədar olması. Bəlkə də əlaqələriniz karierinizlə əlaqəli olacaq və ya çox insanın oldığı hadisələrdə sizə kömək ediləcək. Oxatan bürclərinin karierlərinə gəlincə, Oktyabr 2021 boyunca işlər əvvəlki ayda olduğu kimi eyni şəkildə davam edəcək. Mars ilk iyirmi gündə Oxatanın karier evində olacaq və ayın ilk yarısında ona Venera da yoldaşlıq edəcək. Mars yarışsevər və qərarlıdır, özünü təqdim etmək, inkişaf etmək gücünü sübut etmək istəyir. Onun mübarizəyə ehtiyacı var və əgər bu təmin edilməzsə o mübarizə axtaracaq və onu tapacaq. Digər tərəfdən Venera hədəflərinizə gedən yolunuzu diplomatiya, fərdi cazibə və sosial bağlarla (hətta bəzən eşqə istiqamətli) təmizləyəcək. Oxatan bürclərinin 11 - ci evi Oktyabr 2021 boyunca çox aktiv olacaq, təşkilatlar, fondlar, qardaşlıqlar, siyasi partiyalar, müxtəlif təşkilatlar ehtiva edən ictimai hərəkətlərin əhəmiyyəti artacaq. 10 Oktyabr 2021 - də Oxatan bürcünün idarəçisi Yupiter Noyabr 2022 - ə qədər qalacağı çətin bir evə keçəcək. Buna görə sağlamlığınızı qorumaq üçün artıq ciddi tədbirlər görməlisiniz. Bu ilin sonuna qədər, Saturn hələ bürcünüzdəykən sağlamlığınıza çox daha çox diqqət göstərməlisiniz və xüsusilə Oktyabr 2021 - nin ilk iyirmi günündə Saturn Marsla kvadrat meydana gətirdiyi zaman.

Oğlaq

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021 - nin ilk yarısında Oğlağın eşq və cinsilik evinin idarəçisi Venera Marsa onun isti enerji və ehtirasını paylaşacaq qədər yaxın olacaq. Bu yandırıcı güc səyahət, uzaq məsafəli eşq, işlər, mədəni və ya ruhi dəyərlərlə əlaqədar ola bilər. Ayın ikinci yarısı fərdi və professional maraqların, eşq və məşhurluğun bir araya gəlməsi gözlənilə bilər. Oktyabr ayının əsas hadisəsi Oğlağın şanslı 11 - ci evinə Yupiterin keçməyi və ictimailəşmə yoluyla tam qarşıda (180 dərəcə) yerləşmiş olan eşq evini aktivləşdirib romantik fürsətlər yaratması olacaq. Oğlağın karier evi Oktyabr 2021 - də Günəş, Merkuri, Venera və Mars tranzitləri ucbatından əla vəziyyətdədir. Bütün bu tranzitlər ictimai statusunuza və işə ciddi maraq oyandırır, təşəbbüs və qərarlar verməyinizi təmin edir. Əlbəttə müvəffəqiyyətləriniz asan yoldan gəlməyəcək: bəzən mübarizə edəcək, başqa vaxt isə diplomatik qabiliyyət və əlaqələrinizdən faydalanacaq, tez tez zəka və qabiliyyətlərinizi ortaya qoyacaqsınız. 10 Oktyabrda Oğlağın karier evindən çıxacaq olan Yupiter 11 - ci evə keçəcək və Noyabr 2022 - ə qədər orada qalacaq. Yupiterin 11 - ci evdə olmağı sizin üçün karier evində olmağından daha faydalı ola bilər, çünki o şans, qorunma, dəstək və populyarlıq gətirir. Son on gün boyunca gözlənilməz şəkildə daha çox qazana bilərsiniz. Oktyabr ehtiyatda müəyyən stress faktorunun olduğu sıx bir ay olacaq. Mars və Oğlağın idarəçisi Saturnun arasında reallaşacaq Kvadrat da ilk iyirmi gündə sağlamlığınıza təhdid meydana gətirə bilər, çünki Saturn həssas mövqedə olacaqdır. Kəsiklər, yaralanmalar, qəzalar, infeksiya və ağırlaşmalardan qaçınmalısınız. 17 Oktyabr 2021 - dən sonra asanlıqla tibbi həllər tapa biləcək və tibbi mühitlə yaxşı əlaqələr içində olacaqsınız.

Dolça

Oktyabr ayı üçün şərh...

Oktyabr 2021 - nin ilk yarısı eşq həyatınız mövzusunda daha narahat olacaqsınız: Eşq planeti və Kiçik Xeyirxah Venera, düşmən bir evdə Marsla birlikdə olacaq və Saturnla kvadrat meydana gətirəcək. Dolçanın cütlər evinin idarəçisi Günəş zəif bir mövqedədir, buna görə də işlərinizi yoluna qoya bilməyəcək. Dolçanın ehtiras və erotizm evinin idarəçisi Merkuri də əvvəlki ayla müqayisədə çox zəifləmiş olduğu üçün, artıq ona da güvənə bilməzsiniz. Sırf bu səbəblərə görə işləriniz çox yavaş irəliləyəcək və eşq həyatınızda potensial problemlərə istiqamətli narahatlıqlarınız böyüyəcək. Lakin 17 Oktyabrdan sonra yeni bir dövrə girəcəksiniz: Merkuri işarə dəyişdirəcək və Böyük Xeyirxah Yupiterlə qovuşmaya doğru irəliləyəcək. 23 Oktyabrda Günəş də eyni yolu izləyəcək. Buna görə də ayın sonu gözəl hadisələrin ortaya çıxmağı mümkündür. Maliyyə sahəsindəki problemlər ayın ilk yarısında hələ də mövcud olacaqdır. Venera və Mars Dolçanın 8 - ci evində olduğu zaman (14 Oktyabr və 22 Oktyabra qədər) ortaqlıqlar, hədiyyələr, miras, sığorta və ya bank yoluyla gələn pul istiqamətində hələ də çətinliklər davam edəcək. Akademik çalışmalara, səyahətə, mədəni və ya ruhi hadisələrə də çox enerji xərcləyəcəksiniz. Lakin Oktyabr 2021 professional həyatınızda əhəmiyyətli bir hadisəni ehtiva edir: 10 Oktyabrda Böyük Xeyirxah Yupiter Dolçanın karier evinə keçəcəkdir. Bir il və bir ay davam edən bu müddətdə Yupiter sizin yanınızda olacaq, sizə gözlənilməz yollar açacaq, yuxularınızı və ehtiraslarınızı qamçılayacaq, düşündüyünüz hədəflərə çatmaqda sizə köməkçi olacaq. Oktyabr ayı boyunca fiziki problemləriniz çox deyil. Lakin əhvalınız stress və narahatlıq artdıqca zərbəyə məruz qalacaq. Bununla birlikdə Marsın Saturnla meydana gətirəcəyi kvadrat öz cəsarətli davranışınız və ya diqqətsizliyiniz ucbatından yaralanma və ya sürətlə inkişaf edən xəstəlik gətirə bilər.

Balıq

Oktyabr ayı üçün şərh...

Venera və Marsın Balığın cütlər evində olmasıyla, Oktyabrın ilk yarısında güclü duyğularınız və hissləriniz olacaq və siz sevdiyiniz adama fokuslanacaqsınız. Lakin məmnuniyyət səylərinizə bərabər olmayacaq, çünki Venera Saturnla kvadrat meydana gətirəcək, maneələr, geriləmə və narahatlıqlar gözlənilə bilər. Balığın cütlər evinin idarəçisi Merkuri də ayın ilk yarısı yaxşı mövqedə olmayacaq, çünki o şübhələrin qurbanı olacaq. 17 Oktyabr 2021 - dən sonra, Merkuri bürc dəyişdirdiyində atmosfer bir az yaxşılaşacaq. Bunun xaricində 18 Oktyabrda Merkuri Böyük Xeyirxah Yupiterlə mükəmməl bir qovuşma edəcək ki, bu da əlaqənizdə əhəmiyyətli bir hadisəyə və ya başqa bir xoşbəxt hadisəyə işarə edir. 20 Oktyabr da yaxşı xəbərlər gətirə bilər, Balığın eşq evinin idarəçisi Ay Merkuri və Yupiterlə qovuşacaq. Balığın pul evində də hərəkətlilik yaşanacaq, Günəş (20 Oktyabra qədər), Yupiter (10 Oktyabra qədər), Merkuri (17 oktyabra qədər), Venera (14 Oktyabrdan sonra) və Mars (22 Oktyabrdan sonra) pul evində tranzit edəcək. İşlər, sərmayələr, alış-veriş, maliyyə təşkilatlarıyla (banklar, sığorta təşkilatları vs.) olan əlaqələriniz mövzusunda Oktyabr çox aktiv bir dövr olacaq. Bir miras, ciddi miqdarda pul, hədiyyə və ya əşyalar yolunuza çıxa bilər. İş birlikləri oktyabrın ilk yarısında ortaya çıxacaq, lakin ehtiyatla davranmanız lazım olacaq. 10 Oktyabr 2021 - də Yupiter Balığın 9 - cu evinə keçəcək, haradasa üç il davam edəcək olan çiçəklənmə çağı yaşayacaqsınız. Bu çağın ilk ili (Noyabr 2022 - ə qədər) daha çox akademik işləri, səyahətləri və mədəni, hüquqi və ruhi ətraflarla olan bağlarınızı dəstəkləyəcək. Bu sahədəki müvəffəqiyyətləriniz ayın ikinci yarısından etibarən reallaşacaq. Oktyabrın ilk yarısı, hətta daha çox ilk on gündə həyat enerjiniz aşağı olacaq, hər şey barəsində narahat olacaq və qarşıdurma və ya qəzalara qarşı müdafiəsiz olacaqsınız. 10 Oktyabrdan sonra Yupiter Əqrəb bürcünə keçdiyi və oradan Balıqların doğum xəritəsindəki Günəşə qorunma və dəstək təmin etdiyi zaman problemləriniz yaxşılaşacaq. Əsl formanızı geri qazanmanız son on gündə başlayacaq. Özünüzə çox yaxşı baxmalısınız.