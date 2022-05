Bu mövsümdə ekranlarla vidalaşacaq türk serialları

Türkiyənin sevilərək izlənilən bəzi serialları bu mövsümdə final bölümünü yayımlayacaq.

Day.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, TRT 1 efirində yayımlanan "Masumlar apartmanı" serialı mayın 17-də 71-ci bölümlə ekranlarla vidalaşacaq. Serialın reytinq hədəflərinə çatmadığı üçün belə bir qərar verilib.

Digər telekanallarda yayımlanan: Gökçe Bahadırın baş rol oynadığı "Evlilik hakkında her şey", "Ay Yapım"ın çəkdiyi "Üç kuruş" (23 may), "Sadakatsiz" (25 may), "Barbaroslar Akdenizin Kılıcı", "Bir zamanlar Çukurova" (9 iyun), "Oğlum" (25 may), "Üç kız kardeş" (14 iyun) serialları da bu mövsümdə izləyiciləri ilə vidalaşacaq.