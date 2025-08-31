Bərdədə minik avtomobili yanıb

Bərdə rayonunda minik avtomobili yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayonun Məmmədli kəndində "VAZ" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb. Yol kənarındakı kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub.

 

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.