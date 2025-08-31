https://news.day.az/azerinews/1777369.html Bərdədə minik avtomobili yanıb Bərdə rayonunda minik avtomobili yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, rayonun Məmmədli kəndində "VAZ" markalı minik avtomobilinin yanar hissələri yanıb. Yol kənarındakı kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
