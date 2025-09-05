Baydenə nə olub?

Keçmiş prezident Co Bayden uzun müddət sonra görünüb.

Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, Delaverdə sakinlərlə görüşən 82 yaşlı Bayden başındakı yarası ilə diqqət çəkib.

Onun necə yaralanması barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Co Bayden (tam adı: Joseph Robinette Biden Jr.) ABŞ-nin 46-cı prezidenti olub. O, 2021-ci ilin 20 yanvarında prezident olaraq and içib.