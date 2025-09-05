https://news.day.az/azerinews/1778428.html Baydenə nə olub? - Bu görüntüləri qorxutdu - FOTO Keçmiş prezident Co Bayden uzun müddət sonra görünüb. Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, Delaverdə sakinlərlə görüşən 82 yaşlı Bayden başındakı yarası ilə diqqət çəkib. Onun necə yaralanması barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, Co Bayden (tam adı: Joseph Robinette Biden Jr.) ABŞ-nin 46-cı prezidenti olub.
Baydenə nə olub? - Bu görüntüləri qorxutdu - FOTO
Keçmiş prezident Co Bayden uzun müddət sonra görünüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, Delaverdə sakinlərlə görüşən 82 yaşlı Bayden başındakı yarası ilə diqqət çəkib.
Onun necə yaralanması barədə məlumat verilməyib.
Qeyd edək ki, Co Bayden (tam adı: Joseph Robinette Biden Jr.) ABŞ-nin 46-cı prezidenti olub. O, 2021-ci ilin 20 yanvarında prezident olaraq and içib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре