Azərbaycan və IFC arasında daha bir sahədə əməkdaşlıq sazişi imzalandı

Azərbaycan və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) arasında "Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıq (PPP) sahəsində Bacarıqların Artırılması üzrə Əməkdaşlıq" sazişi imzalanıb.

Day.Az xəbər verir ki, Bakıda keçirilən 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində baş tutan mərasimdə Sazişi Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və IFC-nin Avropa üzrə Regional Meneceri Thomas Lubeck imzalayıb.

Saziş "PPP" əməliyyat məsləhət xidmətləri çərçivəsində tərəflər arasında bilik və təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutur.