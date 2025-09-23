https://news.day.az/azerinews/1782631.html Balaəlinin 40 000 manatlıq qızıl saatı "göz qamaşdırdı" - VİDEO Meyxanaçı Balaəli Maştağalı efirlərin birində qonaq olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun aksesuarı aparıcının və izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Söz ustasının qolundakı qızıl saat geniş müzakirələr yaradıb. Məlum olub ki, onun nə az, nə çox, 40.000 azn dəyəri var. Marağa səbəb olan həmin kadrları təqdim edirik:
