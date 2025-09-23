Tramp BMT Baş Assambleyasında Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsini bitirməsindən danışıb
Cəmi yeddi ayda yeddi bitməz müharibəni sona çatdırdım.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında keçirilən Baş Assambleyanın 80-ci sessiyası çərçivəsində yüksəksəviyyəli debatlarda çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, ölkələrin özləri onların (həmin münaqişələrin - red.) bitməz olduğunu deyirdilər.
"Bəziləri 31 ildir davam edirdi. Yeddi müharibəni bitirdim. Buraya Kamboca və Tayland, Kosovo və Serbiya, Konqo və Ruanda, Ermənistan və Azərbaycan, Hindistan və Pakistan, İran və İsrail və digərləri daxildir. Heç bir Baş nazir və ya prezident, yaxud heç bir ölkə bunu etmədi. İndiyədək belə bir şey olmamışdı".
